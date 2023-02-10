هزة ارتدادية أثناء صلاة الجمعة بولاية ملاطية

وقعت هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.2 درجات أثناء صلاة الجمعة في ولاية ملاطية المتضررة من كارثة الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا الإثنين.

وقالت مصادر إعلامية إن المواطنين أدوا صلاة الجمعة قرب المساجد المتضررة من الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين وكان مركزه ولاية قهرمان مرعش.

وفي تمام الساعة 13:01 بالتوقيت المحلي (10:01 ت.غ)، ضربت هزة ارتدادية بقوة 4.2 درجات منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية.

وقد أكمل المصلون في مسجد كيرنك صلاتهم في الخارج إثر الهزة الارتدادية بناء على تحذير الإمام.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.