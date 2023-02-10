توقيف متعهد بناء تركي وهو يحاول الهروب خارج البلاد

أوقفت السلطات الأمنية التركية المدعو محمد يشار جوشكون، وهو متعهد بناء مجمعات "رونيسانس ريزيدينس" السكنية الطابقية التي انهارت في الزلزال، في ولاية هطاي.

وتم توقيف المتعهد وبحوزته مبالغ مالية في مطار إسطنبول أثناء محاولته الفرار خارج البلاد.

وفتحت النيابة العامة لمنطقة غازي عثمان باشا بإسطنبول تحقيقا بعد تلقيها بلاغا بمحاولة المتعهد الفرار خارج البلاد.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.