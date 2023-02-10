خبير سويسري: زلزال بقوة ما حدث في قهرمان مرعش "نادر الحدوث"

وصف مدير خدمة رصد الزلازل السويسرية "ستيفان ويمر"، وقوع زلزال بقوة ما حدث في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا بأنه أمر نادر الحدوث.

وخلال برنامج تلفزيوني، يوم أمس الخميس، مع قناة "إس آر إف" السويسرية، قال وينر إن المنطقة بين تركيا وسوريا لم تشهد منذ أكثر من 100 عام زلزالا كبيرا مثل الذي وقع الإثنين في مقاطعة قهرمان مرعش.

وأضاف أن زلزال بقوة نحو 8 درجات "ربما يحدث مرة واحدة في السنة في العالم".

وفي المقابل، أفاد أنه "ليس من قبيل المصادفة" أن تتكرر الزلازل القوية بين هذين البلدين، مرجعا السبب إلى حدود الصفائح (التكتونية) في المنطقة.

وتابع: "هذا هو صدع شرق الأناضول، إذ تتراكم التوترات، لكن مثل هذا الزلزال الضخم أمر نادر بالفعل".

وبالحديث عن تبعات الزلزال المدمر، شدد الخبير السويسري على أنها "تستمر لأيام وأسابيع وحتى أشهر"، مؤكدا أن حدتها تنخفض بشكل عام في العدد والشدة "بمرور الوقت".

وصباح الجمعة، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى 18 ألفًا و342 والإصابات إلى 74 ألفًا و242.

وفي سوريا المجاورة، تم تأكيد مقتل أكثر من 3300 شخص حتى صباح الجمعة في شمال غرب البلاد، وإصابة أكثر من 5200 شخص.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.