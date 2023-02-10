زلزال تركيا.. وفاة رئيس الجالية اليهودية في أنطاكيا وزوجته

توفي رئيس الجالية اليهودية في مدينة أنطاكيا التركية شاؤول جانودي أوغلو، وزوجته تونا، جراء كارثة الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا.

وقالت مصادر صحفية الجمعة إن شاؤول وزوجته علقا تحت الأنقاض إثر انهيار منزلهما في أنطاكيا التابعة لولاية هطاي.

وأوضح أن فرق البحث والإنقاذ انتشلت جثتي الزوجين من تحت الأنقاض، وتم نقلهما لاحقًا إلى إسطنبول.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.