فرق إغاثة أجنبية تنجح بإنقاذ أرواح العشرات في زلزال تركيا

نجحت الكثير من الفرق الإغاثية الأجنبية في عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين، كذلك إسعاف المصابين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا الاثنين الماضي.

ونتيجة جهودها الحثيثة تمكنت هذه الفرق من إنقاذ أرواح عشرات العالقين تحت الأنقاض، إذ استطاع الفريق الأذربيجاني إنقاذ 45 شخصا بولاية قهرمان مرعش مركز الزلزال.

وذكرت وزارة الطوارئ الأذربيجانية في بيان الجمعة، أن قسما من فريقها الموفد إلى تركيا يساند عمليات البحث والإنقاذ في قهرمان مرعش، مشيرة أن فرقها انتشلت جثامين 269 شخصا قضوا تحت الركام، بجانب إنقاذ 45 فردا.

وفي ولاية هطاي المتضررة من بين 10 ولايات ضربها الزلزال، نجح فريق أوزبكي من إنقاذ حياة شخص بعد مضي 102 ساعة على وقوع الزلزال.

وذكرت مصادر صحفية أن كلابا بوليسية ترافق الفريق الأوزبكي في عمليات البحث عن ناجين، مبينا أنه وبمساندة الأجهزة الحرارية والحديثة تمكن الفريق من الوصول إلى الشخص وإخراجه حيا من تحت الأنقاض.

وفي الولاية نفسها، نجح فريق منغولي من إنقاذ 5 أشخاص، وانتشلت جثامين 12 شخصا بينهم 4 أطفال.

على الصعيد نفسه، تمكن فريق من كازاخستان من إنقاذ 3 أشخاص في ولاية غازي عنتاب المجاورة.

وذكرت وزارة الطوارئ الكازاخية في بيان الجمعة، أن فرقها المؤازرة لعمليات النجدة تمكنت بعد جهود حثيثة من إنقاذ سيدتين ورجل من تحت الركام بعد مضي 72 ساعة على وقوع الزلزال.