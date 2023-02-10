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في آخر حصيلة لضحايا زلزال تركيا.. ارتفاع الوفيات إلى 18ألفا و342

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.02.2023 08:44
آخر تحديث في 10.02.2023 10:29
من ولاية هطاي التركية من ولاية هطاي التركية

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى 18 ألفًا و342 والإصابات إلى 74 ألفًا 242 شخصًا.

وأشارت "آفاد" في بيان صباح الجمعة، إلى وقوع 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفًا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة.

وذكرت أن "آفاد" ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر أرسلوا 137 ألفًا و973 خيمة ومليونًا و507 ألفًا و494 بطانية إلى مناطق الزلزال، مؤكدة نصب 97 ألفًا و973 خيمة عائلية حتى الآن.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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