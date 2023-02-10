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معجزة جديدة في هطاي.. إنقاذ رضيعة وأسرتها بعد 96 ساعة على الزلزال

وكالة الأناضول للأنباء
هطاي
نشر في 10.02.2023 09:13
من ولاية هطاي التركيةDHA من ولاية هطاي التركية(DHA)

تمكنت فرق الإغاثة التركية من إنقاذ طفلة رضيعة مع 4 أشخاص من أسرتها في ولاية هطاي بعد مضي 96 ساعة على الزلازل المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا.

وقاللت مصادر صحفية إن الفرق نجحت في إخراج الرضيعة سيلا البرازي (عام ونصف) من تحت أنقاض مبنى منهار بمنطقة أنطاكيا، مع 4 أشخاص من أسرتها.

وجرى تسليم الأسرة إلى فرق الإسعاف ليتم نقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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