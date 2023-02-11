أفاد تعلن آخر حصيلة لوفيات الزلزال: 20.318 شخصاً

في آخر حصيلة لوفيات زلزال تركيا، أعلنت أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية/آفاد مقتل 20.318 شخصا حتى الساعة 01:50 (تغ +3) من فجر السبت.

وذكرت "آفاد" في بيان، أن عدد من تم إنقاذهم ارتفع إلى 80.088 شخصاً.

وأشار البيان إلى وقوع 1700 هزة ارتدادية بعد الزلزالين اللذين كانا مركزهما في منطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية قهرمان مرعش.

وأوضح أنه تم إجلاء 91.511 شخصا من الولايات المتضررة من الزلزال.

هذا ويعمل 31.254 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية في منطقة الزلزال منهم 7716 فرداً فرق البحث والإنقاذ القادمة من دول أخرى.

وذكر البيان أن "آفاد" ووزارتي الأسرة والخدمات الاجتماعية والشباب والرياضة والهلال الأحمر أرسلت 170 ألفا و902 خيمة ومليونًا و507 آلاف و494 بطانية إلى مناطق الزلزال.

ولفت إلى نصب 102.274 خيمة عائلية حتى فجر السبت.