بعد 124 ساعة.. إنقاذ مسنة تركية من أنقاض الزلزال

تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال سيدة مسنة بعمر 83 عاما وهي على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد أكثر من 124 ساعة على الزلزال بولاية ملاطية.

ونجحت الفرق القادمة من ولاية زونغولداق في إنقاذ حليمة غوربوز بعد 124.5 ساعة على الزلزال، في قضاء "بطّال غازي" بولاية ملاطية.

وعقب إخراجها من تحت الأنقاض نُقلت السيدة المسنة إلى المستشفى.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.