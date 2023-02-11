تركيا.. إيواء أكثر من مليون من متضرري الزلزال في مراكز خاصة

أعلنت الحكومة التركية أن أكثر من مليون مواطن من متضرري الزلزال تم إيواؤهم في مراكز مؤقتة أنشأت في مناطق الزلزال الأكثر تضررا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية/آفاد بالعاصمة أنقرة، مساء الجمعة.

ولفت أوقطاي إلى إنقاذ الفرق 67 مواطنا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة من تحت الأنقاض.

وقال: "نستضيف حاليا نحو مليون و50 ألف مواطن من متضرري الزلزال في مراكز إيواء مؤقتة".

وأوضح أن الهزات الارتدادية مستمرة فيما تواصل السلطات نقل المصابين من المناطق المنكوبة جراء الزلزال إلى ولايات أخرى، لتلقي العلاج.

وفي هذا الإطار، وصلت مطار أتاتورك بإسطنبول، فجر السبت، طائرة شحن عسكرية قادمة من ولاية أضنة وعلى متنها 47 مصابا.

كما وصلت المطار طائرة إسعاف عسكرية قادمة من أضنة أيضا وعلى متنها 5 مصابين.

وعقب وصول الطائرتين إلى المطار نقلت فرق الإسعاف المصابين إلى مشافي المدينة لتقديم الرعاية الصحية لهم.