زلزال تركيا.. إنقاذ أم وابنتها من تحت الأنقاض بعد 117 ساعة

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أم وابنتها وهما على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بعد 117 ساعة على الزلزال في ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد.

وبعد سماعها صوتا من تحت الأنقاض، كثفت الفرق جهودها ونجحت في إخراج الأم أوزلم يلماز (35 عاما) وابنتها خديجة (6 أعوام) وهما مصابتان.

وعقب تقديم الإسعافات الأولية من قبل طبيب أمريكي، نقلت الأم وطفلتها بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.