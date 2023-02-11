زلزال تركيا.. فرق الإنقاذ تشارك في عيد ميلاد طفلة ناجية

أقامت طواقم الإنقاذ في قهرمان مرعش التركية حفل عيد ميلاد للطفة آيسيما بالا بعد إنقاذها من تحت ركام منزلها المهدم جراء الزلزال.

وبحسب بيان بلدية "قريق قلعة" التركية، نظمت طواقم الإنقاذ التابعة لها حفل عيد الميلاد للطفلة آيسيما ذات 3 أعوام.

وشارك العمال في تقطيع الكعكة في يوم عيد ميلاد الطفلة الذي صادف يوم إنقاذها من تحت الأنقاض.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.