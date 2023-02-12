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إنقاذ طفل وأمه من تحت الأنقاض بعد 150 ساعة على زلزال تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 12.02.2023 13:00
إنقاذ طفل وأمه من تحت ركام مبنى في ولاية هطاي بعد 150 ساعة على وقوع الزلزال جنوبي تركيا الأناضول إنقاذ طفل وأمه من تحت ركام مبنى في ولاية هطاي بعد 150 ساعة على وقوع الزلزال جنوبي تركيا (الأناضول)

نجحت طواقم الإغاثة، الأحد، في إنقاذ طفل وأمه من تحت ركام مبنى في ولاية هطاي بعد 150 ساعة على وقوع الزلزال جنوبي تركيا.

وسارعت فرق الإطفاء والإسعاف وبالتعاون مع قوات الأمن إلى إزالة الركام من مبنى منهار في مدينة أنطاكيا بعد سماعها صوت استغاثة من تحت الأنقاض، بحسب وكالة الأناضول.

وتم انتشال طفل وأمه على قيد الحياة من تحت الأنقاض صباح الأحد ونقلهما إلى المستشفى.

والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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