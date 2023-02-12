إنقاذ مسنة تركية "85 عاماً" من تحت أنقاض الزلزال بعد 152 ساعة

أعلنت فرق الإنقاذ في ولاية هطاي جنوبي تركيا انتشال سيدة مسنة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد 152 ساعة على وقوع الزلزال المدمر.

وأفادت بلدية قوجا إيلي، في بيان، الأحد، أن فرقها المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بولاية هطاي، رصدت مؤشرات على وجود شخص حي تحت ركام مبنى في مدينة أنطاكيا.

ولفتت إلى أن الفرق نجحت بعد جهود مكثفة في إخراج السيدة "إسميهان" البالغة من العمر 85 عاماً.

وبعد انتشالها من الأنقاض، تم نقل السيدة المسنة إلى المشفى.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.