القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

ارتفاع قتلى الزلزال في تركيا إلى 29 ألفاً و605

ديلي صباح ووكالات
هطاي
نشر في 12.02.2023 17:33
فرق الإنقاذ تواصل العمل في اليوم السابع بعد زلزال 6 فبراير في ولاية ديار بكر، تركيا ، 12 فبراير/ شباط 2023 IHA فرق الإنقاذ تواصل العمل في اليوم السابع بعد زلزال 6 فبراير في ولاية ديار بكر، تركيا ، 12 فبراير/ شباط 2023 (IHA)

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ظهر الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الاثنين الماضي، إلى 29 ألفا و605.

وحسب "آفاد" فقد تم إخلاء 147 ألفاً و934 شخصاً من المناطق المنكوبة.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أوضح أن 32 ألفاً و71 عنصر بحث وإنقاذ يعملون في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف أن أعمال الدفن والتحقّق من هويات الوفيات مستمرة، وأن كافة مؤسسات الدولة تقوم بواجباتها على أكمل وجه.

وأكد أن الحكومة سخرت كافة المعدات الجوية والبحرية والبرية لأعمال البحث والإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات ومراكز الإسكان في الولايات الأخرى.

وذكر أوقطاي أنه تم حتى الأن إجلاء 111 ألفا و500 شخص من الولايات التي تضررت من الزلزال.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت فرق الإنقاذ في ولاية هطاي جنوبي تركيا انتشال سيدة مسنة على قيد...
مختارات