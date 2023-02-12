ارتفاع قتلى الزلزال في تركيا إلى 29 ألفاً و605

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ظهر الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الاثنين الماضي، إلى 29 ألفا و605.

وحسب "آفاد" فقد تم إخلاء 147 ألفاً و934 شخصاً من المناطق المنكوبة.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أوضح أن 32 ألفاً و71 عنصر بحث وإنقاذ يعملون في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف أن أعمال الدفن والتحقّق من هويات الوفيات مستمرة، وأن كافة مؤسسات الدولة تقوم بواجباتها على أكمل وجه.

وأكد أن الحكومة سخرت كافة المعدات الجوية والبحرية والبرية لأعمال البحث والإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات ومراكز الإسكان في الولايات الأخرى.

وذكر أوقطاي أنه تم حتى الأن إجلاء 111 ألفا و500 شخص من الولايات التي تضررت من الزلزال.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.