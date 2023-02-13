"آفاد": ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 31 ألفاً و643

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، الاثنين الفائت، إلى 31 ألفاً و643 شخصاً.

وأوضحت "آفاد"، في بيان، أن ألفين و724 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزالين الرئيسيين اللذين بلغت شدتهما 7.7 و7.6 درجات.

وأضاف البيان أنه تم إجلاء 158 ألفاً و165 شخص من المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

وأشار إلى مواصلة 35 ألفاً و495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال.

ولفت إلى وجود 9 آلاف و793 عنصر إغاثة على الأرض من دول أجنبية، يواصلون أعمال البحث والإنقاذ إلى جانب الفرق التركية.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي أحدث إحصائية لأعداد الضحايا في عموم سوريا، فإن ما لا يقل عن 3 آلاف و3581 شخصاً لقوا مصرعهم في كارثة الزلزالا، أكثر من نصفهم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا.