بعد أكثر من 160 ساعة تحت الأنقاض.. إنقاذ طفل وامرأة

نجحت فرق الإنقاذ التركية من إنقاذ امرأة تبلغ 62 عاما من تحت أنقاض منزلها المهدم بولاية غازي عنتاب بعد 163 ساعة من وقوع الزلزال، حسب مراسل الأناضول،

مع تواصل فرق الإنقاذ جهود البحث عن ناجين من الكارثة تحت الأنقاض.

واستطاعت الفرق إنقاذ نظيفة يلماز، في قضاء نورداغي بولاية غازي عنتاب، بعد قضاء 163 من الانتظار تحت ركام منزلها.

ونقلت المسنة التركية إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

وفي هطاي، أنقذت فرق الإغاثة والنجدة طفلا من تحت الأنقاض بعد مضي 160 ساعة على كارثة الزلزال.

وقال مراسل الأناضول إن الفرق أخرجت الطفل يغيت شهان (9 أعوام) حيًا من الأنقاض في منطقة أنطاكيا بولاية هطاي.

وجرى تسليم يغيت إلى فرق الإسعاف لنقله إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في الولايات العشر المتضررة وهي، أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.