بعد أكثر من 176 ساعة.. إنقاذ 4 أشخاص من تحت الأنقاض في عدة ولايات تركية

تمكنت فرق الإنقاذ، الاثنين، من انتشال 4 أشخاص (امرأتان وطفلة وشاب) على قيد الحياة من تحت الأنقاض، في عدة ولايات جنوبي تركيا، بعد مرور أكثر من 176 ساعة على وقوع الزلزال.

واستطاع فريق من عمال المناجم بولاية مانيسا إنقاذ الشاب "بنيامين إداجي" البالغ 35 عاماً، من تحت الأنقاض في ولاية أديامان المتضررة من الزلزال بعد مرور 177 ساعة.

وفور انتشاله من تحت الأنقاض تم تسليم "غداجي" إلى الكوادر الطبية لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي ولاية أديامان أيضاً، تمكنت فرق الإنقاذ التركية من إنقاذ الطفلة ميراي (6 أعوام) في حي "علي تاش" من تحت ركام المنزل، بعد مضي 178 ساعة على وقوع الزلزال.

وتم نقل الطفلة من قبل الطواقم الطبية في المنطقة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب وكالة الأناضول.

وفي مدينة أنطاكية التابعة لولاية هطاي جنوبي تركيا، تمكنت الفرق من إنقاذ الشابة "دريا أقدوغان" البالغة 26 عاماً، بعد قضائها 177 ساعة تحت الأنقاض.

كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال السيدة "سراب دونماز"، على قيد الحياة، من تحت أنقاض مبنى في ولاية هطاي التركية، بعد 176 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وتم نقل السيدة التركية إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وسط حالة من السعادة ودموع الفرح من ذويها وعشرات المحتشدين في المنطقة.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وبحسب آخر إحصائية أعلنت عنها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ظهر الاثنين، بلغ عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا 31 ألفاً و643 شخصاً.