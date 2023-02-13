سباق مع الزمن للتعرف على هويات قتلى الزلزال في تركيا قبل دفنهم

كما تتسابق فرق البحث والإنقاذ مع عقارب الساعة، ثمة تحدٍ آخر حساس للوقت ينتظر الأقارب بعد الزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي.

تترقب توبا يولجو الأخبار عن عمتها وتنطلق للبحث في صالة رياضية حيث يرقد ضحايا الزلزال الذي ضرب مسقط رأسها في تركيا في أكياس الجثث.

وقالت: "سمعنا أن السلطات لن تبقي الجثث تنتظر بعد فترة معينة.. يقولون إنهم سيأخذونها للدفن". قالت يولجو بقلق: "إن شاء الله سنجدها".

تتدفق العائلات المنكوبة على الصالات الرياضية أو المشارح في المستشفيات أو المقابر في منطقة قهرمان مرعش التي تضررت بشدة، حيث تتراكم الجثث، في محاولة للعثور على أقاربهم المفقودين.

وقال المدعي العام في محاولة لتهدئة العائلات: "ستتم إعادة كل جثة مجهولة الهوية إلى أسرتها في نهاية المطاف". وأكد "لا داعي للقلق، نحن نأخذ عينات الدم من كل جثة مفقودة". وطمأن العائلات التي لا تستطيع الوصول إلى أحبائها أثناء أعمال الإنقاذ، أو فحص الجثث الواحدة تلو الأخرى إما في أكياس أو ملفوفة في بطانيات.

وقال محقق جنائي يرتدي بدلة واقية لوكالة فرانس برس، في مقبرة كبيرة خارج المدينة "نظهر الوجوه لأقاربهم المباشرين". تنقل سيارات الجنائز مجموعة من الجثث، وتدفن واحدة تلو الأخرى. وقال المحقق الذي يحمل كاميرا حول رقبته "إذا كانت الهوية غير معروفة، نأخذ بصمات الأصابع وعينات الأسنان ونقارنها بأقاربهم".

وقد تم التعرف على حوالي 2000 جثة في المقبرة المليئة بمقابر محفورة حديثًا.

وبجوار شواهد القبور الخشبية في المقبرة المؤقتة، حيث لُف بعضها بأوشحة، يبكي الناس على أقاربهم.

يتم تخزين الجثث المفقودة في الأسفل، حيث يلتقط المحققون الصور والملاحظات. وقال يوسف سكمان، من مديرية الشؤون الدينية، إن الجثث المجهولة مقسمة حسب مكان وجود المبنى المنهار. وقال إن ذلك يسمح للأقارب "بالاطلاع أيضا على عنوان الجثة التي تم العثور عليها". "يتم أخذ عيناتهم وتدوينها على أكياس الجثث" للمساعدة في تحديد الهوية.