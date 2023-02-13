فرق الإغاثة التركية تنقذ طفل بعد مرور 182 ساعة على الزلزال المدمر

نجحت فرق البحث والإنقاذ بمدينة أنطاكيا الواقعة في ولاية هطاي، جنوب تركيا، من إنقاذ طفل عمره 12 عاماً، من تحت الأنقاض، بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلزال.

وأفادت مصادر صحفية أن فرق بحث وإنقاذ تركية حددت مكان الطفل، قبل أن تتمكن من انتشاله من تحت الأنقاض، بعد مرور 182 ساعة على الزلزال.

وعلِمت فرق الإنقاذ أن الطفل اسمه "قآن" ويبلغ من العمر 12 عاماً.

وعقب إجراء الفحوصات الطبية الأولية، تم نقل الطفل إلى المستشفى.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.