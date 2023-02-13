مستشفيان ميدانيان من أذربيجان وإسبانيا في مناطق الزلزال بتركيا

أسست أذربيجان وإسبانيا مستشفيين ميدانيين في ولايتي قهرمان مرعش وهطاي المتضررتين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول المستشفى الميداني الذي أسسته أذربيجان في ولاية قهرمان مرعش قربان أيوازوف، إن الطاقم الأذربيجاني توجه مباشرة إلى تركيا عقب الزلزال بتعليمات من الرئيس إلهام علييف.

وأعرب أيوازوف، في تصريح لوكالة الأناضول، عن بالغ حزنه لما حل بتركيا من كارثة طبيعية كبيرة، مؤكدا وقوف أذربيجان إلى جانب الأتراك دائما.

وأوضح أن المستشفى الميداني الذي تم تأسيسه في قهرمان مرعش بدأ باستقبال المرضى والمصابين جراء الزلزال.

وأضاف قائلا: "المستشفى الميداني يتسع لعشرة أسرّة ونعالج هنا حالات الكسر والخلع والجراحة العامة ولدينا قسم للتخدير، وقريبا نعتزم تأسيس مستشفى آخر".

من جانب آخر أسست إسبانيا مستشفى ميدانيا مماثلا في قضاء أرسوز بولاية هطاي قادر على تقديم الخدمات الطبية لـ200 مريض ومصاب يوميا.

ويتوفر في المستشفى الميداني المذكور غرف لإجراء العمليات الجراحية والتصوير الشعاعي.

وقال مسؤول المستشفى روبيرتو أرانيز إن فريقه يتواجد في هطاي بغية تقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وبحسب آخر إحصائية أعلنت عنها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ظهر الاثنين، بلغ عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا 31 ألفاً و643 شخصاً.