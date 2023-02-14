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بايكار تتبرع بـ 1000 ملجأ دائم لضحايا الزلزال وتعِد بتقديم المزيد

ديلي صباح
إٍسطنبول
نشر في 14.02.2023 18:45
سلجوق بيرقدار في زيارة لمناطق الزلزال جنوبي تركيا DHA سلجوق بيرقدار في زيارة لمناطق الزلزال جنوبي تركيا (DHA)

أعلن عملاق صناعة المسيرات التركي شركة بايكار، عن تبرعها بملاجئ دائمة للمتضررين من الزلازل الهائلة التي ضربت جنوب تركيا، وخلفت أكثر من 30 ألف قتيل وعشرات آلاف المصابين، وأجبرت الكثيرين على ترك منازلهم.

وكشف سلجوق بيرقدار كبير مسؤولي التكنولوجيا في بايكار أنه بالتعاون مع "أفاد"، ستتبرع شركته بـ 1.000 منزل لتوفير مأوىً دائم للمحتاجين.

وغرد على تويتر أن هذا التبرع هو جزء من مبادرة بيكار لتعبئة المساكن، ما يجعل إجمالي مساعدات الشركة تصل إلى 1.8 مليار ليرة تركية.

وقال بيرقدار إنه يؤمن أن العمل المشترك والتعاضد من شأنه أن يساعد على التئام جروح الناجين من الزلزال.

مضيفاً أن الشركة تدشن أيضاً مدينة بايكار للحاويات، كجزء من الجهود المبذولة لدعم الحاجة الماسة للمأوى وسط درجات حرارة متجمدة، والتي ستوفر منازل آمنةً ومريحةً لـ 2000 شخص في المنطقة.

وأعرب بيرقدار عن ثقته بأن الأمة وعلى الرغم من الظروف الصعبة، ستجتاز هذا الوقت العصيب من خلال الاتحاد والمساندة.

يذكر أن بايكار سارعت إلى تقديم الدعم المالي فضلا عن المساعدات الإنسانية، إلى 10 ولايات بعد أن ضربها زلزالان هائلان في 6 فبراير/شباط.

كما شاركت مركباتها الجوية القتالية المسيرة، في جهود البحث والإنقاذ.

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