بشربه "مسحوق البروتين".. تركي يصمد 198 ساعة تحت الأنقاض

قال الشاب التركي "باقي ينينار"، الذي تم إنقاذه اليوم الثلاثاء من تحت أنقاض الزلزال بعد 198 ساعة، إنه تمسك بالحياة تحت الركام بشربه "مسحوق البروتين".

وتمكنت الفرق من إنقاذ باقي (21 عاماً) وشقيقه محمد أنس ينينار (17 عاماً) من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي "سوتشو إمام" بقضاء ذولقدير أوغلو، في ولاية قهرمان مرعش حسب وكالة الأناضول.

وتبادل باقي أطراف الحديث مع فرق الإنقاذ مشيراً أنه يعمل صائغاً، وأنه تمسك بالحياة تحت أنقاض الزلزال بشرب مسحوق البروتين (مكمل غذائي).

وسأل باقي الذي كان محافظاً على وعيه ويبدو وضعه الصحي العام جيداً، عناصر الإنقاذ عن مصير أسرته، وأجابوه بأن والده يرقد في المشفى.

ورغم مرور 198 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا، نجحت فرق البحث والإنقاذ في إخراج الشقيقين المصابين من تحت الأنقاض، وتم نقلهما مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا إلى 31 ألفاً و 974 شخصاً.