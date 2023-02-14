بعد 198 ساعة على الزلزال.. إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض جنوبي تركيا

نجحت فرق البحث والإنقاذ، صباح الثلاثاء، في إخراج 3 أشخاص على قيد الحياة من ولايتي قهرمان مرعش وأديمان، بعد مرور 198 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا.

وتمكنت الفرق من الوصول إلى الفتى محمد أنس ينينار (17 عاماً) وشقيقه باقي (21 عاماً) من تحت أنقاض المبنى الذي كانوا يقطنونه في حي "ستوتشو أمام" بقضاء دولقدير أوغلو في ولاية قهرمان مرعش.

ونقل الشقيقان المصابان مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما نجحت فرق البحث والإنقاذ، صباح الثلاثاء، في إخراج شاب من تحت الأنقاض بولاية أدييمان، بعد مرور 198 ساعة على الزلزال.

وتمكنت فرق الإنقاذ ومن بينها عناصر تابعة للجيش التركي وعمال المناجم في زونغولداق من إنقاذ محمد جعفر تشتين (18 عاماً) من تحت أنقاض المبنى الذي كان يقطنه في حي "الجمهورية" بالولاية.

ونقل الشاب المصاب مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج من قبل الطواقم الطبية.

وتتواصل جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت الأنقاض في الولايات المنكوبة جنوبي تركيا، لليوم التاسع على التوالي، وتمكنت الفرق أمس من انتشال 4 أشخاص على قيد الحياة في ولاياتي هطاي وأديامان.

وتستخدم الفرق أجهزة خاصة لرصد أي أصوات لناجين بين الأنقاض، فضلاً عن الكلاب المدربة، فيما تقوم أخرى برفع الركام.

ولا تزال الفرق تكثف جهودها في أنقاض بناء "معدن أوغلو" بحي "الجمهورية" في هطاي، بعد سماعهم ليلًا صوتاً قادماً من بين الركام.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.