إنقاذ سيدة وطفليها في هطاي جنوبي تركيا بعد 228 ساعة

نجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال سيدة وطفليها من تحت الأنقاض في ولاية هطاي، بعد 228 ساعة من الزلزال.

وذكرت وكالت الأناضول أن فرق الإغاثة تواصل أعمال البحث والإنقاذ في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا.

وتمكنت الفرق من إنقاذ سيدة وطفليها خلال أعمال البحث، بعد 228 ساعة من الانتظار تحت الأنقاض.

وتم نقل الأم والطفلين إلى المستشفى على الفور عبر طائرة إسعاف.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 35 ألفا و418، وذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".