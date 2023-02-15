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إنقاذ سيدة وطفليها في هطاي جنوبي تركيا بعد 228 ساعة

وكالة الأناضول للأنباء
هطاي
نشر في 15.02.2023 18:24
آخر تحديث في 15.02.2023 21:44
فرق الإنقاذ تنقل سيدة من تحت الأنقاض،بعد 228 ساعة على وقوع الزلزال في هطاي جنوبي تركيا، 15 فبراير/ شباط 2023 الأناضول فرق الإنقاذ تنقل سيدة من تحت الأنقاض،بعد 228 ساعة على وقوع الزلزال في هطاي جنوبي تركيا، 15 فبراير/ شباط 2023 (الأناضول)

نجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال سيدة وطفليها من تحت الأنقاض في ولاية هطاي، بعد 228 ساعة من الزلزال.

وذكرت وكالت الأناضول أن فرق الإغاثة تواصل أعمال البحث والإنقاذ في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا.

وتمكنت الفرق من إنقاذ سيدة وطفليها خلال أعمال البحث، بعد 228 ساعة من الانتظار تحت الأنقاض.

وتم نقل الأم والطفلين إلى المستشفى على الفور عبر طائرة إسعاف.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 35 ألفا و418، وذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

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