الرئيس التركي: سنشيد مبان جديدة وآمنة مكان كل مبنى هدمه الزلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده تهدف إلى تشييد مبان جديدة وآمنة خلال عام واحد، مكان كل مبنى تهدم في الزلزال المزدوج.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع منظمي حملة مشتركة تحت عنوان "تركيا قلب واحد" لجمع التبرعات أطلقتها القنوات والإذاعات التركية والأذربيجانية والقبرصية التركية للمتضررين من الزلزال.

وأوضح أردوغان: "هدفنا تشييد أبنية جديدة وآمنة بدل كل مبنى تهدم في الزلزال، خلال عام واحد".

وأضاف بشأن حملة تركيا قلب واحد: "شعبنا سيظهر كرمه مجدداً بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال".

وكان الرئيس أردوغان أعلن، الثلاثاء، أن الحكومة التركية ستبدأ مطلع مارس/ آذار القادم ببناء 30 ألف وحدة سكنية للمتضررين من الزلزال، مشيراً إلى "اكتمال عملية التعامل مع 15 ألف مبنى مدمر من أصل 19 ألفا في مناطق الزلزال".

وأعلن أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 35 ألفا و418.