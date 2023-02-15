تواصل رحلات النقل من قاعدة إنجرليك بأضنة إلى مناطق الزلزال

أعلنت أنقرة أن رحلات النقل من مركز التنسيق اللوجستي في قاعدة إنجرليك بولاية أضنة استمرت دون انقطاع بعد الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد قبل أكثر من أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، الأربعاء، أن عمليات نقل المساعدات إلى المتضررين من الزلزال ما زالت مستمرة.

وأضافت الوزارة: "الطائرات والمروحيات التابعة لقواتنا البرية والبحرية والجوية تواصل إيصال المساعدات لمواطنينا في المناطق المتضررة من الزلزال".

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 35 ألفا و418، وذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".