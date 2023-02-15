دونماز يتفقد مصابي الزلزال في إسكندرون جنوبي تركيا

تفقد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأربعاء، المصابين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، ممن يتلقون العلاج في محطة قطار إسكندرون بولاية هطاي.

ولدى وصوله استمع الوزير إلى مطالب المصابين وذويهم، قبل أن يتوجه إلى قضاء قرق خان بالولاية في زيارة تفقدية للمنطقة التي ضربها الزلزال هي الأخرى.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 35 ألفا و418، وذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية بمركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".