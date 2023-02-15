زلزال تركيا.. فريق الإنقاذ العراقي يواصل جهوده في هطاي

يواصل فريق البحث والإنقاذ العراقي جهوده للعثور على ناجين بين أنقاض المنازل المدمرة جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا.

وعقب مشاركته في إنقاذ شخصين بولاية غازي عنتاب، انتقل الفريق المكون من 35 عنصرًا إلى قضاء سمانداغ في ولاية هطاي لاستكمال جهوده.

وفي تصريح صحفي، أكد قائد الفريق ياس خضر مرزا أن أفراد الفريق سيعملمون بكل طاقتهم من أجل مساعدة الناس.

وقال: "الألم ألمنا جميعًا، وليكن الله معنا ومعكم، فنحن حزينون للغاية جراء الزلزال، وزملائي هنا يسعون للقيام بواجباتهم التي تقع على عاتقهم".

ودعا مرزا الله بالرحمة لمن فقدوا حياتهم وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه، شدد مساعده علي إسماعيل العقيلي على أنهم يعملون من أجل إنقاذ الأرواح عبر التعاون مع الفرق التركية والأخرى القادمة من بلدان مختلفة.

وأشار أنهم شاهدوا الدمار الكبير الذي خلفه الزلزالان اللذان يوصفان بأنهما "كارثة القرن"، مبينًا أن أجمل شيء شاهده هو تكاتف الجميع وسعيهم للعمل.

وأضاف: "هذه الأيام ستزول وسيكون لنا جميعًا أيام جميلة في المستقبل".