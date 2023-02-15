سفينة "مقاومة" للبناء تحت الماء التركية تحمل معدات للإغاثة إلى مناطق الزلزال

أوقفت سفينة الإنشاءات التركية تحت الماء "مقاومة" Mukavemet التي كان من المفترض أن تعمل على ضخ 710 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، مهامها في حقل غاز صقاريا بشكل مؤقت، لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في الولايات العشر التي تأثرت بالزلزال الأخير الذي بلغت قوته 7.7 و 7.6 درجة.

وجمعت السفينة التركية الإمدادات الأساسية من موانئ فيليوس التابع لولاية زونغولداك وحيدر باشا في إسطنبول وكيبيز في جناق قلعة، وحمّلت على ظهرها 16 شاحنة ومعدات بناء لنقلها إلى المنطقة المنكوبة.

وبعد رحلة استغرقت 5 أيام، وصلت السفينة إلى ميناء اسكندرونة في هطاي.

واستمع وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز الذي رحب بالسفينة، إلى معلومات تفصيلية من القبطان والطاقم حول تسليم المساعدات.

وفي معرض حديثه عن السفينة العملاقة أمام الإعلام، قال دونماز إن "مقاومة" هي أحدث عضو في أسطول الطاقة التركي.

وأضاف: "هذه السفينة هي إحدى سفننا التي دخلت الخدمة في الأشهر القليلة الماضية، حيث قامت بإنشاء مبانٍ تحت الماء تتعلق باستخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود. وقد أرسلنا معظم معداتها وأفرادها إلى المنطقة التي ضربها الزلزال بسبب الكارثة. وتعمل حالياً مؤسسة البترول التركية وبعض منظماتنا بالتعاون مع السفينة في المنطقة".

وأوضح الوزير أن السفينة حملت احتياجات الناجين من الزلزال، مثل الملاجئ والخيام والإمدادات الطبية على متنها من خلال 16 شاحنة.

وذكر أن معدّات البناء التي يتم إحضارها عن طريق السفن، ستستخدم في البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض في مواقع المباني المدمرة.