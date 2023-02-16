الزلازل تتسبب بصدوع أرضية بعمق وصل إلى 10 أمتار في ملاطية

تسبب الزلزال المزدوج جنوبي تركيا في حدوث صدوع بعمق مترين إلى 10 أمتار في ريف قضاء دوغان شهير بولاية ملاطية.

وأدى الزلزال إلى حدوث صدوع وانهيارات قرب بعض المنازل في قرية "أسكي كوي" التي يبلغ عدد سكانها 400 نسمة وتضم حقول مشمش.

وفي حديثه للأناضول قال عزيز جانبولاط: "لم نعرف ما حصل لحظة الزلزال، لم نستطع الذهاب للطرف الآخر بسبب وجود صدع، فهناك انهيار يبلغ مترين في الجانب الجنوبي للقرية".

من جانبه، ذكر المسن إمام قايا البالغ 80 عامًا، أن صدوعًا بعمق 8 إلى 10 أمتار حدثت في بعض المناطق بالقرية.

بدوره، لفت علي طوبشو أنهم عاشوا لحظات رعب مع سحابة دخان حدثت جراء الزلزال.

والخميس، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل الزلزال الذي ضرب منطقة قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.