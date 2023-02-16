تركيا تحدد الأضرار في 481 ألف و865 مبنى بمناطق الزلزال

أعلنت السلطات التركية اليوم الخميس، استكمالها أعمال تحديد الأضرار في 481 ألف و865 مبنى بمناطق الزلزال جنوبي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة البيئة والتطور العمراني وتغير المناخ، أن فرقها المختصة أكملت أعمال تحديد الأضرار في مليونين و196 ألف و88 وحدة مستقلة داخل481 ألف و865 مبنى في مناطق الزلزال.

وأضاف البيان أن أكثر من 400 أكاديمي من 20 جامعة تركية مختلفة، يقومون رفقة أكثر من 7 آلاف خبير بمسح مناطق الزلزال لتحديد الأضرار التي لحقت بالمباني.

وأسفرت عمليات المسح عن وجود 263 ألف و800 وحدة مستقلة ضمن 61 ألف و722 مبنى بحاجة إلى هدم عاجل أو بها أضرار بالغة أو منهارة أصلاً، بحسب البيان.

كما توصلت عمليات المسح إلى وجود 86 ألف و673 وحدة مستقلة ضمن 13 ألف و917 مبنى متوسطة الأضرار، إلى جانب وجود 749 ألف و654 وحدة ضمن 121 ألف و515 مبنى قليلة الأضرار.

كما تم تصنيف 915 ألف و723 وحدة أخرى ضمن 229 ألف و23 مبنى، على أنه خال من الأضرار.