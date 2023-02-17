آفاد: ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 38 ألفا و44

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الخميس، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 38 ألفا و44 شخصا.

وأشارت "آفاد" في بيان إلى أن المنطقة شهدت 4 آلاف و734 هزة ارتدادية عقب الزلزال.

ولفت البيان إلى مواصلة 29 ألفا و160 منقذا أعمال البحث والإنقاذ بالمنطقة، يساندهم في هذه الأعمال 11 ألفا و488 منقذا من دول أخرى.

وأضاف أن إجمالي عدد طواقم الإغاثة والطبابة والمتطوعين وغيرهم في مناطق الزلزال يصل إلى أكثر من 264 ألف شخص.

كما تجري أعمال البحث والإنقاذ بإسناد من 121 مروحية و78 طائرة، تعمل كـ"جسر جوي" في نقل الأفراد والمستلزمات، علاوة عن 26 سفينة تقوم بذات الوظيفة.

وأكد البيان إقامة أكثر من 172 ألف خيمة لإيواء منكوبي الزلزال مؤقتا في المنطقة، مع تقديم الدعم النفسي لـ 498 ألفا و225 ناجٍ من الزلزال.