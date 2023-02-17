إيران ترسل 6 أطنان من المساعدات الطبية لمتضرري زلزال تركيا

أعلنت الحكومة الإيرانية، الخميس، أنها أعدت 6 أطنان مساعدات طبية تهدف إلى إرسالها إلى متضرري الزلزال في تركيا.

وأقيمت في مدينة تبريز الواقعة شمال غربي إيران، مراسم شحن المساعدات إلى العاصمة طهران تمهيداً لنقلها جواً إلى تركيا.

وشارك في برنامج شحن المساعدات التي أعدتها جامعة تبريز للعلوم الطبية (الحكومية)، القنصل العام التركي في المدينة جتين تانر، وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

وفي كلمة خلال توديع المساعدات، عزى رئيس الجامعة "بهمن نقي بور" أنقرة في ضحايا الزلزال.

وأشار إلى أن إيران تواصل إرسال مساعداتها المنتظمة إلى منكوبي الزلزال، معربا عن استعداد أطباء الجامعة لمعالجة المصابين في تركيا.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.