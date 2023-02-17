زلزال تركيا.. نجاة طفل بعد 260 ساعة تحت الركام في هطاي

نجي الطفل عثمان حلبية، الخميس، بعد أن قضى 260 ساعة كاملة تحت الركام إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد.

من جهته غرد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قائلاً: "عثمان البالغ 14 عاما بيننا مجددا بعد جهود جبارة عقب 260 ساعة (من وقوع الزلزال)"

وأكد قوجة أنه اطمأن على صحة وسلامة الطفل، مشيراً إلى أنه يلقى الرعاية الصحية في مستشفى مصطفى كمال بولاية هطاي.

وأضاف: "أقف إلى جانب صغيرنا نيابة عن الجميع".

وفي وقت سابق الخميس، تمكنت فرق الإنقاذ التركية، من إخراج الطفل عثمان حلبية من تحت أنقاض منزله بعد مضي 260 ساعة على وقوع الزلزال بولاية هطاي.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.