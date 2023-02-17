زلزال تركيا وسوريا.. مساعدات الإمارات تصل إلى 91 طائرة منذ الزلزال المدمر

منذ بداية كارثة الزلزال وحتى الآن، تواصل الإمارات العربية المتحدة ارسال الطائرات المحملة بالمساعدات لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، والتي وصل عددها إلى 91.

ولفتت وزارة الدفاع الإماراتية في تغريدة عبر تويتر، الجمعة، إلى أن عملية "الفارس الشهم 2" متواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال.

وأشارت إلى أنه تم ارسال اجمالي 91 طائرة شحن محملة بالمساعدات إلى تركيا وسوريا حتى الآن.

ولفتت إلى أن اجمالي المساعدات الإغاثية للبلدين بلغ ألفين و549 طنا.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية، قالت الخميس "بلغ عدد الرحلات إلى سوريا 44 طائرة وكذلك 34 إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات 78 تحمل على متنها 2107 أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن".