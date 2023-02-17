كنيسة مريم العذراء بهطاي تشهد أضراراً جسيمة جراء الزلزال

شهدت كنيسة مريم العذراء التاريخية الواقعة في قرية "وقفلي" التابعة لولاية هطاي، أضراراً جسيمة جراء الزلزال المدمر الدي شهده الجنوب التركي.

ويقطن قرية وقفلي مواطنون أتراك من أصول أرمنية.

وأظهرت مشاهد جوية التقطها وكالة الأناضول عبر الدرون الأضرار في "وقفلي" التي كان عدد سكانها 130 نسمة قبل الزلزال وهي تابعة لقضاء "صمنداغ".

ووفقًا للمشاهد، فإن الزلزال ألحق أضرارًا بالجدران الخارجية لكنيسة مريم العذراء التي تعتبر من رموز القرية، وبمبنى المدرسة وبعض المنازل.

ولم يلحق الزلزال أضرارًا بشجرة موسى التي يؤمن سكان المنطقة بأنها نمت من عصا النبي موسى عليه السلام.

من جانبه قال مختار القرية بيرج كارتون، إن "وقفلي" لم تشهد حالات وفاة جراء الزلزال العنيف لكنها تعرضت لبعض الأضرار المادية.

وأشار كارتون إلى وفاة 6 أشخاص من الجماعة الأرمنية في مركز ولاية هطاي تحت انقاض الزلزال.

وشدّد على أن الدولة أرسلت المساعدات اللازمة إلى القرية على الفور معربًا عن شكره للسلطات المعنية.