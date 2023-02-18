"آفاد": ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 40 ألفاً و642

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، السبت، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفاً و642 شخصاً.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس "آفاد"، يونس سيزر من مركز تنسيق "آفاد" في العاصمة أنقرة، السبت.

وأوضح سيزر أن أعمال البحث والإنقاذ ستنتهي إلى حد كبير بحلول مساء غد الأحد، مردفاً: "ربما ستستمر جهود البحث والإنقاذ في بضعة مبانٍ".

ولفت إلى وقوع 5700 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضح أنه تم منح مساعدات نقدية بقيمة 10 آلاف ليرة (531 دولاراً) لأكثر من 682 ألف مواطن، مشيراً إلى استمرار تقديم المساعدات النقدية للمواطنين.

من جهته، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الولايات العشر المتضررة، بلغ 6 آلاف و108 أشخاص.

وأوضح في تصريح من مركز التنسيق التابع لـ"آفاد" بولاية هطاي، أن إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في جميع الولايات بلغ 21 ألفاً و859 شخصاً.

وأشار قوجة إلى استكمال علاج 13 ألفاً و612 شخصاً.

و في بيان سابق، أشارت "آفاد" إلى إجلاء 216 ألفاً و347 شخصاً من المناطق المتضررة من الزلزال.

وأفادت أن 29 ألفاً و944 عامل إنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة بمن فيهم الفرق الدولية.

وأوضحت أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمين من دول أخرى بلغ 11 ألفاً و488 فرداً.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد العناصر العاملة في منطقة الزلزال من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية بلغ 253 ألفاً و16 شخصاً.

وذكرت أنه تم الانتهاء من نصب أكثر من 172 ألف خيمة لإيواء المتضررين في مختلف المناطق التي تعرضت للزلازل.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.