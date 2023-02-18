ارتفاع حصيلة الوفيات في زلزال تركيا إلى 39 ألفا و672

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة الوفيات في الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 39 ألفا و672 شخصاً.

وفي لقاء متلفز مع قناة "سي إن إن" التركية، أشار صويلو إلى أن عدد الأبنية التي أنهت فرق البحث والإنقاذ عملها فيها تجاوز 20 ألف بناء.

وأدار صويلو مهامه الموكلة إليه في إدارة أزمة كارثة الزلزال من ولاية غازي عنتاب.

وعن مشاهداته الأولى للزلزال التي كانت بشارع طرابزون بولاية قهرمان مرعش أوضح وزير الداخلية التركي أنه عند تلك اللحظة علم حجم كارثة الزلزال.

في سياق متصل ، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، إجلاء 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المتضررة من الزلزال.

ولفتت إلى وقوع 4323 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير/شباط الجاري.

وأضافت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 108 آلاف و68.

وأفادت أن 29 ألفا و944 عامل إنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة بمن فيهم الفرق الدولية، موضحة أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمين من دول أخرى بلغ 11 ألفا و488 فردا.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد العناصر العاملة في منطقة الزلزال من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية بلغ 253 ألفا و16 شخصا.

وذكرت أنه تم الانتهاء من نصب أكثر من 172 ألف خيمة لإيواء المتضررين في مختلف المناطق التي تعرضت للزلازل.

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.