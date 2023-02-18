الأمم المتحدة: علينا أن نكون أسخياء تجاه تركيا

دعا المنسق المقيم للأمم المتحدة في تركيا، ألفارو رودريغيز، المجتمع الدولي أن يكون سخياً تجاه تركيا التي كانت سخية تجاه الآخرين.

كما دعا لتلبية نداء الأمم المتحدة لجمع مساعدات بقيمة مليار دولار لصالح ضحايا زلزال قهرمان مرعش.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول، السبت، تطرق خلاله إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار إلى ضحايا الزلزال في تركيا.

وأوضح رودريغيز أن الجهود تركزت حتى الآن لعمليات البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال.

وأضاف: "عندما تنتهي مرحلة البحث والإنقاذ، سننتقل إلى ما نسميه المرحلة الإنسانية، لقد وجهنا نداء (لجمع) مليار دولار لهذه المرحلة".

ولفت المنسق المقيم للأمم المتحدة في تركيا أن مرحلة المساعدات الإنسانية في الميدان قد بدأت بالفعل.

وقال: "نحن بحاجة إلى تلبية احتياجات الناس ليتم وضعهم في مخيمات مؤقتة وخيام، لأجل حياة كريمة".

وتابع: "نسمع من الجميع أن هذه الكارثة لم يسبق لها مثيل. كان الزلزال قريبًا جدًا من السطح. ما نحتاجه الآن هو عملية إعادة بناء مباني مقاومة للزلزال في الولايات الـ11".

وأشار رودريغيز أن تركيا تستضيف العديد من اللاجئين من مختلف أنحاء العالم وخاصة من سوريا.

وأضاف: "علينا أن نتذكر هذا وأن نكون أسخياء تجاه تركيا لأنها كانت سخية تجاه الآخرين".

وتابع رودريغيز: "نأمل أن يتم تقديم مليار دولار من قبل العديد من المانحين والدول الصديقة".

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الجمعة، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع حصيلة الوفيات في الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا إلى 39 ألفا و672 شخصاً.