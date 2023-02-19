ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في تركيا إلى 41 ألفًا و156 شخصاً

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 41 ألفًا و156 شخصاً، حتى ظهر الاثنين.

والأحد، أشار رئيس "آفاد" يونس سيزار، في مؤتمر صحفي، إلى إتمام أعمال البحث والإنقاذ في مناطق الزلزال باستثناء ولايتي قهرمان مرعش وهطاي.

وأكد سيزار مواصلة العمل بجهود مكثفة من قبل كافة المؤسسات والهيئات التركية، في إزاحة الأنقاض وإقامة المخيمات والمدن مسبقة الصنع والبنية التحتية المتعلقة بها.

ويواصل أكثر من 20 ألفاً من عمال البحث والإنقاذ عملهم إلى جانب الآليات الثقيلة.

وأشار إلى أنّ إجمالي الخيم التي أقيمت في مناطق الزلزال بلغت 250 ألفاً، وستبلغ 300 ألف في وقت قريب.

وتهدف آفاد بحسب سيزار لإقامة 100 ألف بيت مسبق التجهيز خلال شهرين.

وتعمل 75 طائرة و178 مروحية على إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال.

وتم تأسيس 252 مطبخاً متنقلاً و100 سيارة لتوزيع الطعام و400 فرن متنقل لإغاثة المتضررين.

وتم توزيع أكثر من 12 مليوناً و857 ألف سلة غذائية ونحو 50 مليون وجبة طعام.

6040 هزة ارتدادية

والأحد، أعلن مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في "آفاد" أورهان تتار، تسجيل 6 آلاف و40 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي البلاد.

وأوضح أورهان، في مؤتمر صحفي، الأحد، أن 1628 هزة تراوحت قوتها بين 3 و4 درجات، و436 هزة بين 4 و5 درجات، و40 هزة بين 5 و6 درجات، وواحدة كبيرة بقوة 6.6 درجات.

ودعا تتار إلى تجنب دخول المباني المتضررة في ظل استمرار خطر الهزات الارتدادية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتجاوز بعضها 5 درجات.

والسبت، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مشافي الولايات العشر المتضررة، بلغ 6 آلاف و108 أشخاص.

وأوضح في تصريح من مركز التنسيق التابع لـ"آفاد" بولاية هطاي، أن إجمالي عدد المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في جميع الولايات بلغ 21 ألفاً و859 شخصاً، مشيراً إلى استكمال علاج 13 ألفاً و612 شخصاً.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.