الخطوط الجوية التركية تجلي ربع مليون شخص من منطقة الزلزال

قالت الخطوط الجوية التركية، الأحد، إنها أجلت أكثر من 256 ألف شخص من منطقة الزلزال منذ وقوعه وحتى اليوم الأحد.

وأوضح المدير العام للشركة، بلال أكشي، في تغريدة عبر تويتر، أن الخطوط التركية سيرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

ولفت إلى أنه تم إجلاء 265 ألفاً و754 شخصاً من المنطقة عبر تلك الرحلات، ونقل 143 ألفاً و740 فرداً من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية.

كما أشار إلى نقل 10 آلاف و753 طناً من المساعدات عبر 177 رحلة شحن جوي.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.