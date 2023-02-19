تشاوش أوغلو وبلينكن يتوجهان إلى هطاي لتفقد أضرار الزلزال

توجه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، رفقة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا لتفقد المنطقة المتضررة من الزلزال.

وذكرت وكالة الأناضول، أن تشاوش أوغلو استقبل بلينكن في قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة، حيث استقلا مروحية وانطلقا من القاعدة نحو هطاي.

ويضم الوفد الأمريكي بجانب بليكين، سفير واشنطن في أنقرة جيفري فليك.

والجمعة، قال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن سيزور، الأحد، قاعدة إنجرليك الجوية قرب مدينة أضنة جنوبي تركيا، في 19 فبراير/ شباط "لتفقد الجهود الأمريكية المباشرة لمساعدة السلطات التركية في الاستجابة للدمار الناجم عن زلزال 6 فبراير".

وكانت واشنطن أعلنت عن 85 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة لتركيا وسوريا بعد الزلازل، إضافة إلى نشر فرق الاستجابة للكوارث والإنقاذ في تركيا بعد الزلزال مباشرة.

وفي وقت سابق الأحد، زار تشاوش أوغلو، قضائي "قيريق هان" و"إسكندرون" المتضررين من الزلزال بولاية هطاي.

وقام وزير الخارجية التركي أولاً بزيارة مركز التنسيق في "قريق هان" حيث اطلع على سير الأعمال الجارية في المنطقة بعد الكارثة.

كما التقى عدداً من المواطنين المتضررين من الزلزال في قرية جيلانلي، وأعرب عن تعازيه لهم.

ثم زار تشاوش أوغلو مركز إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في مدينة إسكندرون، وتلقى معلومات حول الأوضاع في المنطقة وسير الأعمال بعد الكارثة.

كما زار الوزير مخيماً لإيواء المتضررين من الزلزال في إسكندرون.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

واليوم الأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأحد، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفاً و689 شخصاً.