أردوغان يتفقد أعمال الإغاثة في هطاي جنوبي تركيا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفقة زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشة لي، الاثنين، زيارة ثانية إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا منذ وقوع الزلزال.

وتفقد أردوغان، خلال الزيارة، أعمال الإغاثة على الأرض في الولاية، التي تعد أكثر الولايات الـ 11 تضرراً من الزلازل المدمرة في6 فبراير/ شباط الجاري.

والتقى أردوغان، بأعضاء طواقم البحث والإنقاذ، من عمال المناجم الذين وصلوا من شمال تركيا إلى أطقم قوات الدرك التي ساعدت في إنقاذ عدد كبير، إضاقة إلى فرق الإنقاذ الدولية، الذين وصلوا من جميع أنحاء العالم، بعد الكارثة.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس التركي، اليوم الاثنين، إلى ولاية قهرمان مرعش، مركز الزلزال المدمر.

وتوجه أردوغان إلى ولاية هطاي من مطار بمطار أسن بوغا في العاصمة أنقرة بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.