انطلاق سفينة تحمل منازل متنقلة من "الناتو" إلى تركيا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأحد، انطلاق سفينة من إيطاليا تحمل دفعة أولى من منازل متنقلة خصصها الحلف للمساهمة في إيواء متضرري الزلزال في تركيا.

ولفت "الناتو"، في بيان، إلى أن السفينة انطلقت من ميناء تارانتو، وعلى متنها 600 منزل متنقل من أصل أكثر من ألف منزل مسبق التجهيز قرر الحلف إرسالها إلى تركيا.

ويهدف "الناتو" إلى توفير المأوى المؤقت لنحو 4 آلاف شخص على الأقل من خلال تلك المنازل المتنقلة.

وكانت قطر أعلنت، الخميس، أنه "تم شحن 650 وحدة سكنية جاهزة من المنازل المتنقلة من جملة 10 آلاف منزل متنقل يجري التخطيط لنقلها وإيصالها للموانئ التركية في أسرع وقت" ضمن مساعداتها التي أرسلتها لضحايا زلزال تركيا وسوريا.

وفي 6 فبراير/ شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأحد، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 40 ألفاً و689 شخصاً.