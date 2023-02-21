ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الجديد في هطاي إلى 6 وفيات وإصابة 294 شخصاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الجديد الذي ضرب ولاية هطاي جنوبي تركيا مساء أمس الاثنين إلى 6 وفيات وإصابة 294 آخرين، بينهم 18 بحالة خطيرة، بحسب وزارة الصحة التركية.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجات على مقياس ريختر عقب الزلزال الذي ضرب ولاية هطاي أمس الاثنين بقوة 6.4 درجات.

ولفتت "آفاد" إلى إرسال 6 آلاف خيمة ليلاً إلى المنطقة من أجل المواطنين، مؤكدًة استمرار إرسال الخيام على مدى اليوم جواً وبراً.

وفي وقت متأخر الاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مصرع 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين، جراء الزلزال الأخير.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الاثنين، عقب قيامه بجولة تفقدية في هطاي، موضحاً أن أعمال البحث والإنقاذ متواصلة في 3 مواقع بولاية هطاي عقب الزلزال الجديد.

وأشار إلى أن الزلزال الجديد في هطاي، أعقبه 26 هزة ارتدادية، محذراً من دخول المباني، وخاصة تلك المتضررة منها.

وترحم صويلو على ضحايا الزلزال، متمنيا ًالشفاء العاجل للمصابين.

والاثنين، ضرب زلزال جديد بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب)، الساعة 20.04، تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.