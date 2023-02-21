الجالية المغربية في تركيا تجمع 53 ألف دولار لدعم المتضررين من الزلزال

جمعت الجالية المغربية، اليوم الثلاثاء، تبرعات بأكثر من مليون ليرة تركية (نحو 53 ألف دولار) من مغاربة يقيمون في تركيا وخارجها لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي وقع جنوبي البلاد.

وقال القائمون على حملة جمع التبرعات، في بيان، إنه "تعبيرا عن التضامن مع تركيا في مواجهة تداعيات الزلازل، جمع أفراد من الجالية المغربية في تركيا وخارجها، أكثر من مليون ليرة".

وأضاف البيان، أنه "سيتم إرسال هذا الدعم عبر تسيير قافلة مساعدات إنسانية خلال هذا الأسبوع، إلى مركز الزلزال في ولاية قهرمان مرعش".

وأشار إلى أن إرسال قافلة المساعدات سيتم بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ومديرية إدارة الهجرة التركية.

واعتبر القائمون على الحملة، أن "المبادرة تهدف للتخفيف من معاناة المتضررين، والتعبير عن وقوف الجالية المغربية مع تركيا في هذه المحنة الصعبة".

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ومنذ وقوع الزلزال أعلنت أكثر من 16 دولة عربية، بينها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت، إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة وإرسال فرق بحث وإنقاذ لدعم المنكوبين في تركيا وسوريا