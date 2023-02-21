الرئيس التركي: قرانا المتضررة ستبنى خلال عام واحد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القرى المدمرة في مناطق الزلزال ستبنى خلال عام واحد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له، الثلاثاء، عقب زيارته مناطق الزلزال بولاية عثمانية جنوبي تركيا.

وأشار إلى فحص مليون و123 ألف مبنى بمنطقة الزلزال، واتضح وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى إما منهارة، أو بالغة الضرر، أو بحاجة إلى هدم فوري.

وأكد أردوغان قائلاً: "نهدف إلى إحياء قرانا (في مناطق الزلزال) مثل مراكز المدن في غضون عام".

والاثنين، ضرب زلزال جديد بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب)، الساعة 20.04، تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

يتبع...