انهيار قسم من مبنى ولاية هطاي التركية جراء الزلزال الجديد

انهار قسم من مبنى ولاية هطاي جنوبي تركيا، الاثنين، على وقع زلزال ضرب الولاية بقوة 6.4 درجات، بعد تعرضه لأضرار من زلزال سابق.

وذكرت وكالة الأناضول أن قسماً من مبنى الولاية انهار بعد زلزال ضرب منطقة "دفنة" قرب مدينة أنطاكيا مركز ولاية هطاي.

وأوضحت أن القسم كان قد تلقى أضراراً كبيرة من هزات أرضية سابقة وقعت قبل أسبوعين بالمنطقة، ومع الزلزال الجديد لم يستطع المقاومة أكثر ليسقط أرضاً.

والاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب)، الساعة 20.04، تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وأدى الزلزال إلى مصرع 6 أشخاص، وإصابة 294 حالة 18 منهم حرجة، بحسب "آفاد"، ووزير الصحة فخر الدين قوجة.

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.