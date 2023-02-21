"صن إكسبريس" تواصل نقل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة بتركيا

وصلت الطائرة الأولى التابعة لشركة "صن إكسبريس" إلى ولاية أنطاليا التركية، اليوم الثلاثاء، محملة بمساعدات إنسانية للمتضررين من الزلازل المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد قبل نحو أسبوعين.

جاء ذلك في إطار رحلات الجسر الجوي التي أنشأتها شركة الخطوط الجوية لإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة جراء الزلازل.

وأوضحت الشركة في بيان أن الطائرة التي حطت في مطار أنطاليا، كانت آتية من مدينة فرانكفورت الألمانية.

وذكرت الشركة أن الطائرة حملت 10 أطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة.

يذكر أن شركة صن إكسبريس أجرت 306 رحلات جوية خاصة لجلب فرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية إلى منطقة الزلزال وإجلاء المواطنين منها.

وأعلنت الشركة في وقت سابق أنها ستواصل عمليات إجلاء المواطنين من منطقة الزلزال مجانا حتى الأول من مارس/ آذار المقبل.

جدير بالذكر أنّ شركة "صن إكسبريس" تأسست بشراكة من الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا ومقرها ولاية أنطاليا التركية.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأمس الاثنين ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب)، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 294 آخرين بينهم 18 بحالة خطيرة.